La legge Salvamare | un altro passo avanti Ma senza cultura ecologica non ci sarà transizione

(Di martedì 17 maggio 2022) Il nome della, appena approvata dal Parlamento, dice che il mare va salvato. Salvato da cosa? Salvato da noi! Con i suoi ottomila chilometri di coste, e la biodiversità più ricca rispetto a tutti gli altri paesi dell’Unione Europea, l’Italia dovrebbe avere una fortissima vocazione marina. Se dobbiamo salvare il mare, però, è ovvio che il nostro comportamento, fino ad ora, non è stato rispettoso del patrimonio naturale del nostro paese… Ora ci siamo accorti che il mare va salvato. Dal mare traiamo risorse alimentari, lo usiamo come via di comunicazione, e ne usufruiamo durante le nostre vacanze. Il turismo balneare è una componente importante del nostro Prodotto Interno Lordo, grazie alla qualità delle nostre coste. Per usufruire della risorsa mare abbiamo costruito porti e porticcioli, e infrastrutture recettive costiere con l’intento ...

GiuseppeConteIT : La tutela del mare è centrale per difendere l'ecosistema di oggi e quello in cui vivremo domani. Siamo fieri di ave… - beppe_grillo : La #Salvamare è legge! - Mov5Stelle : Finalmente la #Salvamare è definitivamente approvata: una legge tanto semplice quanto rivoluzionaria. L'Italia, p… - GreenItalia1 : RT @RossellaMuroni: Grazie a @MarevivoOnlus e a @RosalbaGiugni che hanno aiutato noi parlamentari a fare squadra per arrivare al varo della… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Il nome della legge #Salvamare, appena approvata dal Parlamento, dice che il mare va salvato. Salvato da cosa? Salvato da… -

Unanuova per il recupero dei rifiuti in acqua Fortunatamente, in soccorso delle acque marine è stata appena approvata la, la prima in Italia direttamente finalizzata a ...L'aula del Senato ha approvato in via definitiva la cosiddetta '', presentata nel 2018 dall'allora ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S). Lapermette ai pescatori che recuperano plastica in mare con le reti di portarla in porto, dove le ...L'iter per la sua approvazione è durato quattro anni: un periodo di tempo lunghissimo se si pensa all’opportunità che rappresenta per la tutela del mare e ...L’11 maggio il Senato ha approvato in via definitiva la cosiddetta “Legge Salvamare”, presentata nel 2018 dall’allora ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. In prima istanza il provvedimento permette ...