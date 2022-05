La Lega Serie A prepara due feste scudetto | Casini sarà a Reggio Emilia | De Siervo a San Siro

(Di martedì 17 maggio 2022) Losi deciderà domenica alle 18, quando giocheranno, in contemporanea, sia Inter che Milan contro, rispettivamente, Sampdoria e Sassuolo. Il Milan ha 2 punti di vantaggio in classifica, ma nulla è scontato, così laA ha deciso dire duecon due coppe diverse, a seconda di dove si decreterà la vittoria. Lo racconta il Corriere della Sera. “LaA hato una doppia festa, due coppeche vinca il Milan al Mapei Stadium di, la Città del Tricolore, o l’Inter a San, nel caso lo stesso giorno del Triplete di Mourinho: 22 maggio. A premiare la squadra campione d’Italia dovrebbe essere il presidente della, Lorenzo ...

La Lega A in un primo momento aveva intenzione di anticipare Sassuolo - Milan e Inter - Sampdoria a sabato 21 maggio ore 15 ma motivi di ordine pubblico hanno reso impossibile l'anticipo: ...C'è un solo punto all'ordine del giorno. E si chiama indice di liquidità . Come riporta La Gazzetta dello Sport , l'assemblea della Lega di A affronta oggi il tema più spinoso del momento, la famosa soglia dello 0,5 per cento (con correttivi) fra attività e passività correnti, che l'ultimo consiglio federale ha approvato ...Domenica alle 18 si giocheranno Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria e da questi match si conoscerà il vincitore dello scudetto 2021-2022. Come riporta il Corriere della Sera in edicola ...