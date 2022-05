La giunta militare che governa il Mali dice che c’è stato un tentativo di colpo di stato sostenuto da un governo occidentale 

(Di martedì 17 maggio 2022) Lunedì lacheil, al potere dopo due colpi dicompiuti in meno di un anno e che non ha ancora organizzato elezioni democratiche, ha annunciato di aver fermato undidinei

Advertising

ilpost : La giunta militare che governa il Mali dice che c’è stato un tentativo di colpo di stato sostenuto da un governo oc… - danalloydthomas : #Ciad, manifestazioni contro la giunta militare sostenuto da #Macron. - webnauta5_9 : RT @reportdifesa: Napoli. Nave Anteo protagonista nel Golfo di Pozzuoli per tuta questa settimana. L'unità navale specialistica, posta alle… - Piergiulio58 : Il Mali si ritira dal G5 Sahel. Un altro passo del Mali verso l'isolamento dalla comunità internazionale. La giunta… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Napoli. Nave Anteo protagonista nel Golfo di Pozzuoli per tuta questa settimana. L'unità navale specialistica, posta alle… -

... decisa dopo due secoli di ostinata neutralità eappena quattro giorni dopo quella della ... dove starebbe per nascere una "nuova unità". È la conferma che nulla sarà più come prima tra ...Un altro passo del Mali verso l'isolamento dalla comunità internazionale. Laal governo ha annunciato domenica 15 maggio il suo ritiro dall'organizzazione G5 Sahel e dalla forzaantijihadista. L'organizzazione era stata creata nel 2014 assieme a Tchad, ...L’accordo prevede che i containers saranno prelevati dal porto di Salerno e trasportati nell’area militare di Persano ... Voucher per non vedenti e ipovedenti La Giunta regionale ha approvato un ..."Il governo della Repubblica del Mali deduce una perdita di autonomia, una strumentalizzazione e un serio disfunzionamento degli organi del G5", ha affermato Abdoulaye Maïga, portavoce della giunta mi ...