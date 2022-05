La Giornata Europea del Mare per proteggere gli ecosistemi marini (Di martedì 17 maggio 2022) Si celebra il prossimo 20 maggio la Giornata Europea del Mare, ufficialmente istituita dal Parlamento Europeo nel 2008 per celebrare l’importanza dei mari nella vita di tutti i giorni, oltre allo scopo di aumentare la visibilità dell’Europa marittima a livello economico. Giornata Europea del Mare per un futuro migliore Un Mare molto spesso poco valorizzato e che subisce costanti mutamenti a causa dei cambiamenti climatici. Sempre più determinante la sua azione di assorbimento di anidride carbonica, prodotta dall’uomo con i combustibili fossili: il Mare, infatti, trattiene il calore in eccesso, rilasciandolo poi lentamente nell’atmosfera, ritardando gli effetti del riscaldamento globale. Si tratta di una funzione regolatrice fondamentale per il nostro ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 17 maggio 2022) Si celebra il prossimo 20 maggio ladel, ufficialmente istituita dal Parlamento Europeo nel 2008 per celebrare l’importanza dei mari nella vita di tutti i giorni, oltre allo scopo di aumentare la visibilità dell’Europa marittima a livello economico.delper un futuro migliore Unmolto spesso poco valorizzato e che subisce costanti mutamenti a causa dei cambiamenti climatici. Sempre più determinante la sua azione di assorbimento di anidride carbonica, prodotta dall’uomo con i combustibili fossili: il, infatti, trattiene il calore in eccesso, rilasciandolo poi lentamente nell’atmosfera, ritardando gli effetti del riscaldamento globale. Si tratta di una funzione regolatrice fondamentale per il nostro ...

