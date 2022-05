La fine dell’assedio dell’acciaieria Azovstal (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo 82 giorni di combattimento, sono iniziate le operazioni che dovrebbero mettere la parola fine all’assedio dell’acciaieria Azovstal. Da lunedì sera, infatti, i militari ucraini che per oltre due mesi hanno combattuto all’interno di quella struttura cercando di contenere l’avanzata delle truppe russe hanno cominciato ad arrendersi, consegnandosi nelle mani dei soldi inviati dal Cremlino. Molti di loro erano feriti e quelli più gravi sono stati portati in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Ora, come riportano molti media ucraini, la loro sorte è legata a uno scambio di prigionieri di guerra con Mosca. Azovstal, la fine dell’assedio con l’evacuazione dei militari ucraini “La guarnigione ‘Mariupol’ ha portato a termine la sua missione di combattimento. Il Comando militare ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo 82 giorni di combattimento, sono iniziate le operazioni che dovrebbero mettere la parolaall’assedio. Da lunedì sera, infatti, i militari ucraini che per oltre due mesi hanno combattuto all’interno di quella struttura cercando di contenere l’avanzata delle truppe russe hanno cominciato ad arrendersi, consegnandosi nelle mani dei soldi inviati dal Cremlino. Molti di loro erano feriti e quelli più gravi sono stati portati in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Ora, come riportano molti media ucraini, la loro sorte è legata a uno scambio di prigionieri di guerra con Mosca., lacon l’evacuazione dei militari ucraini “La guarnigione ‘Mariupol’ ha portato a termine la sua missione di combattimento. Il Comando militare ...

