La dolcezza di Giorgia Soleri nel regalo fatto alla madre dopo il tumore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 17 maggio 2022)non è solo la malattia, non è solo la battaglia che sta portando avanti per tutte le ragazze, le donne che come lei soffrono per dolori atroci e non ancora riconosciuti, per la vulvodinia.ha unaspeciale, unaforte, così tanto da avere superato tre tumori e non avere mai smesso di lottare e di proteggere sua figlia. La prima volta che la mamma diha avuto il cancro lei aveva solo 16 anni ma che le avevano dato solo 6 mesi di vita l’ha saputo solo. A Storie Italiane Eleonora Daniele va oltre la curiosità di tutti e le chiede di lei, della mamma.a Storie Italiane Le volte successive hadi tutto per sua ...