La confessione shock dell'ex promessa Aiava: 'Ho tentato il suicidio' (Di martedì 17 maggio 2022) "Non volevo arrivare al mio ventiduesimo compleanno". Destanee Aiava, numero 463 della classifica WTA e con un passato da astro nascente, non si nasconde. Il testo che accompagna le foto pubblicate ... Leggi su gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) "Non volevo arrivare al mio ventiduesimo compleanno". Destanee, numero 463a classifica WTA e con un passato da astro nascente, non si nasconde. Il testo che accompagna le foto pubblicate ...

Advertising

Gazzetta_it : La confessione shock di Aiava, ex astro nascente del tennis: 'Ho tentato il suicidio, non volevo arrivare a 22 anni… - gossip_t7 : #Mediaset: #IlaryBlasi shock. Confessione in diretta all'Isola dei Famosi - H0NEYLAW : ne approfitto della pausa per fare una confessione shock non ho mai visto né letto il signore degli anelli -