La Comunità L’Incontro ha chiesto ai candidati sindaci di Castellaneta il cambiamento

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 17 maggio 2022). Tutti vogliono ilma nessuno incomincia a fare qualcosa per cambiare. Questa parola è sempre presente in ogni circostanza di malessere. La circostanza delle elezioni amministrative diventa l’occasione per costruire il. Ottomanelli ha detto: «Incominciamo con i, poi con il vescovo, la scuola e le attività produttive del territorio; non si può cambiare se non si sa cosa fare. La conoscenza del territorio è la base per poi indicare servizi al paese e al territorio. Viviamo una società malata, arrogante, violenta. Quale situazione migliore per cambiare? Le elezioni amministrative diventano l’inizio di un cammino. La politica è un servizio non servirsi della politica». Alpresso la sala di cultura Nominae Rose erano presenti ...