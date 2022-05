La carica dei sottosegretari sulla mascherina a scuola: "Via almeno per la maturità" (Di martedì 17 maggio 2022) Da Salute e Miur arriva la richiesta di togliere l'obbligo ma i ministri tacciono. La maggior parte degli esperti ritiene che la protezione sia ancora utile nelle aule Leggi su repubblica (Di martedì 17 maggio 2022) Da Salute e Miur arriva la richiesta di togliere l'obbligo ma i ministri tacciono. La maggior parte degli esperti ritiene che la protezione sia ancora utile nelle aule

Advertising

Esperan43814684 : E il sole d'estate creperà l'asfalto sulla strada dei nostri incontri, il cielo piangerà pioggia nell'autunno del… - marilenagasbar1 : RT @BlackWolf4527: @zothyria @marilenagasbar1 I vaccini a mRNA contengono mRNA virale - UnDueTreContest : #MusicSummer2022 - Ammesse in Finale: la canzone del cantante 'campione in carica' (Fedez) o di meglio piazzato nel… - lasviolinata : Ieri ero nervosa e me facevo schifo, stamani scoppiavo in lacrime per qualunque cosa. Mo sono carica a palle e mi s… - everythingows : RT @flowerfornam: molto grata a chi carica online i contenuti dei dvd per le persone povere come la sottoscritta che non li comprano, siete… -