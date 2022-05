La Calabria dei talenti che fa furore. Da Antonio Vaglica a Swamy Rotolo fino alla Strangis mania (Di martedì 17 maggio 2022) La Calabria delle meraviglie . E per una volta non abbiamo davanti un riferimento puramente e meramente geografico legato alle bellezze della nostra terra, ma, invece, alle straordinarie energie che ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 17 maggio 2022) Ladelle meraviglie . E per una volta non abbiamo davanti un riferimento puramente e meramente geografico legato alle bellezze della nostra terra, ma, invece, alle straordinarie energie che ...

Advertising

giroditalia : ??Yet another day where cycling meets the beauty of Calabria's landscape ??Un altro giorno in cui il ciclismo incont… - DomenicoMazza76 : RT @CN24_tv: Decarbonizzazione, produzione di idrogeno verde e decollo dei distretti agroalimentari lungo la baia jonica ? di Domenico Mazz… - AnsaCalabria : Covid: in Calabria 5 vittime e 1.624 casi, positività 18,76%. Prosegue il calo dei casi attivi e dei ricoverati in… - ReggioCal : Comunicazione di disponibilità per la sostituzione in caso di rinuncia dei presidenti di seggio nominati dalla cort… - Alex26_p : @augustociardi75 Di Lorenzo x Calabria, Brozovic e Tonali insieme no, forse Calhanoglu al posto di uno dei 2, Vlaho… -