La caduta di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi – Video

(Di martedì 17 maggio 2022)cade - Isola dei2022deisi casca giù per terra. Piccolo incidente pernel corso della diciassettesima puntata del reality show di Canale 5. Durante il momento nomination (in postazione c’era Estefania Bernal), la conduttrice è infattidallo sgabello, cascando “rovinosamente” a terra. Fortunatamente senza nessuna conseguenza,ha tranquillizzato subito tutti, con Nicola Savino che ha cercato di sdrammatizzare: “Ma cos’è Malgioglio? Davvero?“. “Tutto ok… Sto bene… Tutto apposto (…) Mi sono sbilanciata“ ha spiegato quindi la, ringraziando Gustavo Rodriguez, il primo a correre verso di lei per soccorrerla. “Voi c’avete messo mezz’ora”, ha poi ironizzato la conduttrice ...

drewxrare : RT @italbguy: LA CADUTA DI ILARY ALL'UNA DI NOTTE È LA MIGLIOR COSA CHE VEDRAI STANOTTE #isola - itsannieilibon : RT @Obriensgirl__: Alvin: “Ilary sei caduta dalla sedia?” Ilary; “Si” Alvin: “??” Ilary: “a buon rendere” Vlady: “SI È GRATTATO L’HO VIS… - FebyTH : RT @NoemitaQ: Prossima puntata, in diretta dall'infermeria. a condurre #Ilary Blasi caduta dalla sedia! ???????? #Isola #isoladeifamosi - fra2301 : RT @italbguy: LA CADUTA DI ILARY ALL'UNA DI NOTTE È LA MIGLIOR COSA CHE VEDRAI STANOTTE #isola - Feffe1992 : RT @Manuel_Real_Off: Cenci che manda la caduta di Ilary all’infinito miglior regista di sempre che #isola iconica -

Nicolas Vaporidis non è un attore in libertà. Ilary Blasi cade dallo sgabello: è panico nello studio dell'Isola dei Famosi. Carmen Russo, durante una prova di abilità, ha perso la presa rischiando di...