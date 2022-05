La band ucraina Kalush Orchestra non ha fatto il saluto nazista all’Eurovision (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra il gruppo ucraino Kalush Orchestra lasciare il palco dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest 2022. Al minuto 0:05 del filmato compare un fermo immagine che mostra uno dei componenti del gruppo musicale, ripreso di lato, con il braccio destro teso verso l’alto. Nel video compare anche questo testo in sovraimpressione: «Clamoroso saluto nazista della band ucraina Kalush». Si tratta di una notizia falsa. Come si può verificare qui (dal minuto 3:56:10), dopo aver ricevuto il premio della vittoria, il gruppo musicale ucraino ha lasciato il palco e in quel momento il cantante del gruppo Oleh Psiuk ha alzato il braccio, tenendo la mano aperta per salutare il pubblico. Le dita della mano del braccio ... Leggi su facta.news (Di martedì 17 maggio 2022) Il 17 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra il gruppo ucrainolasciare il palco dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest 2022. Al minuto 0:05 del filmato compare un fermo immagine che mostra uno dei componenti del gruppo musicale, ripreso di lato, con il braccio destro teso verso l’alto. Nel video compare anche questo testo in sovraimpressione: «Clamorosodella». Si tratta di una notizia falsa. Come si può verificare qui (dal minuto 3:56:10), dopo aver ricevuto il premio della vittoria, il gruppo musicale ucraino ha lasciato il palco e in quel momento il cantante del gruppo Oleh Psiuk ha alzato il braccio, tenendo la mano aperta per salutare il pubblico. Le dita della mano del braccio ...

