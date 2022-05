Advertising

sportli26181512 : Kiyine squalificato per due giornate, otto giocatori fermati per un turno: Squalificati Serie A: due giornate a Kiy… - sportli26181512 : Serie A, Giudice Sportivo: Colley salta l'Inter, due giornate a Kiyine: Arrivano le decisione del Giudice Sportivo… - TV7Benevento : Calcio: Serie A, Kiyine squalificato per 2 giornate - -

Sofian, calciatore marocchino del Venezia, è statoda Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega Serie A, per due giornate per comportamento antisportivo avendo 'al 31° del primo ...Al posto di Mancinic'è Kumbulla, ma la vera notizia è il ritorno dal 1' di Leonardo ... Ospiti in 10 per il rosso a. 44' Pressione Roma, con Carles Perez che ci prova col mancino. ...Di seguito, la lista completa. Serie A, gli squalificati per la 38^ giornata: i calciatori espulsi Sofian Kiyine (Venezia), squalificato per due giornate per comportamento gravemente antisportivo, per ...Arrivano le decisione del Giudice Sportivo dopo le gare della della 37^ giornata di Serie A: Sofian Kiyine (Venezia) è stato squalificato per 2 giornate (più ammonizione) "per comportamento scorretto ...