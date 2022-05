KISS KISS: Napoli, se parte Fabian arriva Svanberg. Il club ha fatto una comunicazione allo spagnolo (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo radio KISS KISS Napoli, se parte Fabian Ruiz l’alternativa e Svanberg del Bologna. Piace sempre Veretotut della Roma. I vertici del Napoli si sono riuniti per un meeting di mercato all’Hotel Britannique. Nell’albergo si sono visti Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato, Chiavelli e Cristiano Giuntoli. Il gruppo ha discusso gli aspetti tecnici ed economici devono essere sistemati sul tavolo per il Calciomercato. Tra le varie situazioni che tengono banco c’è sicuramente quella relativa a Fabian Ruiz. il centrocampista andaluso ha un ha un contratto in scadenza nel 2023 e nelle ultime ore si sono fatte sempre più forti le sirene del Real Madrid di Ancelotti. Secondo quanto riporta la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo radio, seRuiz l’alternativa edel Bologna. Piace sempre Veretotut della Roma. I vertici delsi sono riuniti per un meeting di mercato all’Hotel Britannique. Nell’albergo si sono visti Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato, Chiavelli e Cristiano Giuntoli. Il gruppo ha discusso gli aspetti tecnici ed economici devono essere sistemati sul tavolo per il Calciomercato. Tra le varie situazioni che tengono banco c’è sicuramente quella relativa aRuiz. il centrocampista andaluso ha un ha un contratto in scadenza nel 2023 e nelle ultime ore si sono fatte sempre più forti le sirene del Real Madrid di Ancelotti. Secondo quanto riporta la ...

Advertising

bevllisario : RT @unsaidemily12: voglio parlare con chi ha vestito eddie in questa stagione perché davvero chef’s kiss #911onFOX - mekkerzegtdekoe : RT @missJlenia: Wear the cage, suffer for me and maybe I'll allow you to kiss my feet! I know you won't be able to resist me! ???????? Indossa… - napolipiucom : KISS KISS: Napoli, se parte Fabian arriva Svanberg. Il club ha fatto una comunicazione allo spagnolo #FabianRuiz… - pianetagenoa : Radio Kiss Kiss (emittente ufficiale Napoli): «Giuntoli al Genoa? Notizia infondata» - - AoftheH : RT @collectkiss: VINTAGE Peter Criss Original 1977 Pacifica Solo Album Belt Buckle RARE -