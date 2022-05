Kfc lancia il nuovo bucket per una persona | da oggi nei ristoranti di tutta Italia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 maggio 2022) Il gusto inconfondibile del pollo fritto di Kentucky Fried Chicken non conosce limiti di età, genere, latitudine… e ora neanche di dimensione. A partire da, neiKfc diarriva ilper una. L’iconico “secchio” creato dal fondatore del marchio, che ha reso il nome di Kfc riconoscibile in tutto il mondo, si adatta così a ogni occasione: non solo in compagnia o in famiglia con il formato da 2, 3 o 4 persone, ma anche quando si ha voglia di regalarsi un momento tutto per sè da soli. Perché la voglia dell’irresistibile “crunchiness” del pollo fritto Kfc, si sa, può farsi sentire in qualsiasi momento. E anche con ilper 1 si potranno assaggiare alcune delle migliori specialità ...