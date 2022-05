Karine Jean-Pierre, la portavoce nera della Casa Bianca (Di martedì 17 maggio 2022) Nasce a Martinica, figlia di emigrati haitiani, e cresce nel sobborgo multietnico del Queens, Karine Jean-Pierre, la nuova portavoce della Casa Bianca. La rappresentante della comunità Lgbtq+ si presenta dichiarando “Sono una donna nera, gay e immigrata – e continua – Io non sarei qui oggi se non fosse stato per generazioni di persone che hanno infranto le barriere prima di me. Io poggio sulle loro spalle”. La nomina da Biden e le parole dell’ex portavoce della Casa Bianca Laureata al New York Institute of Technology, e con un master in Affari internazionali alla Columbia, mentre lavorava alla Casa Bianca ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Nasce a Martinica, figlia di emigrati haitiani, e cresce nel sobborgo multietnico del Queens,, la nuova. La rappresentantecomunità Lgbtq+ si presenta dichiarando “Sono una donna, gay e immigrata – e continua – Io non sarei qui oggi se non fosse stato per gezioni di persone che hanno infranto le barriere prima di me. Io poggio sulle loro spalle”. La nomina da Biden e le parole dell’exLaureata al New York Institute of Technology, e con un master in Affari internazionali alla Columbia, mentre lavorava allaai ...

