Juventus, Sconcerti boccia De Maria: «Ha poco senso, serve ben altro»

Le parole del giornalista Mario Sconcerti che boccia la mossa di mercato della Juve su Di Maria, bocciandolo come sostituto di Dybala Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così del possibile passaggio di Angel Di Maria alla Juve. LE PAROLE – «Di Maria mi sembra una suggestione, ha veramente poco senso. Ha dato disponibilità per un anno per poi tornare in Argentina, ma alla sua età ci rifletterei bene. A queste condizioni no, vorrei uno convinto e non un calciatore che fa l'anno sabbatico in attesa di tornare a casa. Alla Juve servono giocatori vitali».

