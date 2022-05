Juventus-Lazio 2-2 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di martedì 17 maggio 2022) La penultima giornata di serie A si chiude con un rocambolesco 2-2 tra. I bianconeri si portano sul doppio vantaggio nel primo tempo, grazie ad uno straordinario Morata. Lo spagnolo è autore dell’assist per l’1-0 di Vlahovic e della rete del 2-0. Nella ripresa, la squadra di Sarri aumenta i giri del motore e approfitta del calo fisico degli uomini di Allegri, sui quali pesano i supplementari della finale di Coppa Italia. Accorciano le distanze un’autorete di Alex Sandro e poi Milinkovic-Savic all’ultimo istante. Un gol fondamentale per i biancocelesti, che così acquisiscono la certezza matematica di un posto nella prossima Europa League. Oltre alle giocate del rettangolo di gioco, la partita si riempie anche dei sentimenti del popolo bianconero, che saluta per l’ultima volta Dybala e Chiellini. Questo e molto altro nella nostra ...