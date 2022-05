Juventus grandi firme, bloccati tre calciatori per la prossima stagione: come cambia la squadra, novità a centrocampo e in attacco (Di martedì 17 maggio 2022) La stagione della Juventus è ormai nella fase finale, la squadra di Allegri si prepara per l’ultima partita del campionato di Serie A contro la Fiorentina con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo. Il rendimento della squadra non può essere considerato all’altezza, il quarto posto non è un risultato in linea con le ambizioni di un club così vincente. In Champions League è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale, in Coppa Italia il ko in finale contro l’Inter. Il club bianconero chiuderà la stagione senza trofei, è la prima volta dopo 10 anni. Allegri dovrebbe essere confermato in panchina, ma non potrà permettersi un altro passo falso. L’obiettivo è chiaro: quello di tornare a lottare per lo scudetto e migliorare l’ultimo piazzamento in Champions League. La Juventus è ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Ladellaè ormai nella fase finale, ladi Allegri si prepara per l’ultima partita del campionato di Serie A contro la Fiorentina con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo. Il rendimento dellanon può essere considerato all’altezza, il quarto posto non è un risultato in linea con le ambizioni di un club così vincente. In Champions League è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale, in Coppa Italia il ko in finale contro l’Inter. Il club bianconero chiuderà lasenza trofei, è la prima volta dopo 10 anni. Allegri dovrebbe essere confermato in panchina, ma non potrà permettersi un altro passo falso. L’obiettivo è chiaro: quello di tornare a lottare per lo scudetto e migliorare l’ultimo piazzamento in Champions League. Laè ...

Advertising

lapoelkann_ : Questa sera per due grandi uomini e due grandi giocatori si chiude una fase della vita. Due nomi che rimarranno nel… - Gazzetta_it : Chiellini, più di un campione. Ha la saggezza dei grandi dirigenti #Juventus - CalcioWeb : La #Juventus è attivissima sul mercato: bloccati tre top player, come potrebbe cambiare la squadra della prossima s… - FierGobbo : RT @Annamaria1897: #iostoconAgnelli perché è il primo ad essere prima tifoso e poi presidente e perché col cazzo che avreste esultato in qu… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Chiellini, più di un campione. Ha la saggezza dei grandi dirigenti #Juventus -