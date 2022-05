Juventus, deciso il futuro di Morata: lo spagnolo al passo d’addio (Di martedì 17 maggio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero deciso di non riscattare Morata dall’Atletico Madrid Si sta via via delineando il futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, ieri autore di un’altra grande partita all’Allianz Stadium, potrebbe presto salutare i colori bianconeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il riscatto dai Colchoneros è sempre più lontano: troppi i 35 milioni di euro pattuiti due anni fa, con la Juventus che è pronta a fare altre scelte per il futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Calciomercato: i bianconeri avrebberodi non riscattaredall’Atletico Madrid Si sta via via delineando ildi Alvaro. L’attaccante, ieri autore di un’altra grande partita all’Allianz Stadium, potrebbe presto salutare i colori bianconeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il riscatto dai Colchoneros è sempre più lontano: troppi i 35 milioni di euro pattuiti due anni fa, con lache è pronta a fare altre scelte per il. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

