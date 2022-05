Juventus, Collovati: «Senza Chiellini si perde tanto. In due possono sostituirlo» (Di martedì 17 maggio 2022) L’ex calciatore italiano Collovati ha parlato dell’addio alla Juventus di Chiellini e di come i bianconeri potranno sostituirlo Fulvio Collovati, storico ex calciatore italiano, ai microfoni di JuventusNews24 ha parlato dell’addio alla Juventus di Giorgio Chiellini e di come i bianconeri potranno sostituirlo. Chiellini contro la Lazio ha salutato il pubblico dello Stadium per l’ultima volta. Quanto perderà la Juve Senza il suo capitano? «Senza Chiellini la Juve perde tanto e questo perchè io ritengo ci sia sempre bisogno di un difensore vecchio stampo come lui. Giorgio è venuto fuori nella nuova generazione, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) L’ex calciatore italianoha parlato dell’addio alladie di come i bianconeri potrannoFulvio, storico ex calciatore italiano, ai microfoni diNews24 ha parlato dell’addio alladi Giorgioe di come i bianconeri potrannocontro la Lazio ha salutato il pubblico dello Stadium per l’ultima volta. Quantorà la Juveil suo capitano? «la Juvee questo perchè io ritengo ci sia sempre bisogno di un difensore vecchio stampo come lui. Giorgio è venuto fuori nella nuova generazione, ...

Advertising

gilnar76 : Collovati: «Chiellini eterno. Ecco con chi sostituirlo» – ESCLUSIVA #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - TuttoJuve24 : Juventus, Collovati su Pogba: “Non è il play di cui hanno bisogno” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - LucaRuss0 : COLLOVATI: “Pogba non è il play che serve alla Juventus” - MondoBN : COLLOVATI: “Pogba non è il play che se - Snake90Inter : 38 - L'Inter non segnava 4 gol alla Juventus da 38 anni. Era l'11 novembre 1984, 4-0 a San Siro con doppietta di Ru… -