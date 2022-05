Juve | mercato tra nomi e news | Perisic | Pogba | Di Maria

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Giorgio Chiellini e Paulo Dybala salutano. Lapensa al futuro e al: Paul, Angel Di, Ivansono iche compaiono tra rumors ea tinte bianconere. La società guidata dal presidente Andrea Agnelli, fischiato dall’Allianz Stadium, lavora per creare un ‘instant team’ da mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri per tornare a vincere dopo un anno di totale digiuno. Allavengono accostatidi big d’esperienza e di valore. Paul, 29 anni, è in procinto di lasciare il Manchester United a parametro zero. Il ritorno a Torino è più di una possibilità, grazie al decreto crescita che consentirebbe alla società bianconera di alleggerire il carico ...