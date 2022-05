Juve, l’ultima di Dybala allo Stadium: la reazione del calciatore (Di martedì 17 maggio 2022) Il giocatore è scoppiato in lacrime Nel match giocato ieri sera, 16 maggio, terminato per 2 a 2 tra Juve e Lazio ci sono soprattutto gli addi, allo Stadium, di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Soprattutto su quest’ultimo è andata parte dell’attenzione visto che l’argentino ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus ed è dato vicino all’Inter o al Chelsea. Sia Dyabala che Chiellini sono usciti per accomodarsi in panchina e godersi la standing ovation tra gli applausi. Dei due il più commosso era l’argentino. Al minuto 78?, Massimiliano Allegri chiama il cambio: esce Dybala che aveva anche ereditato la fascia di capitano di Giorgio Chiellini uscito al minuto 17?. Tutti i compagni lo abbracciano e l’argentino si inizia a commuovere. La Joya è infatti protagonista di un ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022) Il giocatore è scoppiato in lacrime Nel match giocato ieri sera, 16 maggio, terminato per 2 a 2 trae Lazio ci sono soprattutto gli addi,, di Giorgio Chiellini e Paulo. Soprattutto su quest’ultimo è andata parte dell’attenzione visto che l’argentino ha deciso di non rinnovare il suo contratto con lantus ed è dato vicino all’Inter o al Chelsea. Sia Dyabala che Chiellini sono usciti per accomodarsi in panchina e godersi la standing ovation tra gli applausi. Dei due il più commosso era l’argentino. Al minuto 78?, Massimiliano Allegri chiama il cambio: esceche aveva anche ereditato la fascia di capitano di Giorgio Chiellini uscito al minuto 17?. Tutti i compagni lo abbracciano e l’argentino si inizia a commuovere. La Joya è infatti protagonista di un ...

