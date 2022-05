Juve, Dybala e il messaggio ai tifosi – Video (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vi porterò sempre nel mio cuore”. Paulo Dybala dice addio ai tifosi della Juventus con un Video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il 28enne attaccante argentino lascia la Juve dopo 7 anni: la società bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. “Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo: sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andata come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati”, dice Dybala. “Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai tifosi, dalla gente, dai bambini -aggiunge ... Leggi su funweek (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vi porterò sempre nel mio cuore”. Paulodice addio aidellantus con unpubblicato sul suo profilo Instagram. Il 28enne attaccante argentino lascia ladopo 7 anni: la società bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. “Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo: sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andata come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati”, dice. “Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai, dalla gente, dai bambini -aggiunge ...

