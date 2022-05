Johnny Depp vs Amber Heard | gli avvocati dell' attore | Volevi i soldi di tuo marito

(Di martedì 17 maggio 2022) Durante il controinterrogatorio di, glidihanno sostenuto che l'attrice 'ha sempre voluto idi suoe, al tempo stesso, le lodi per aver donato il denaro.' Il controinterrogatorio diha avuto inizio ieri e il team legale diha immediatamente cercato di stabilire che è stato l'e non la star di Aquaman, che a detta loro era solo in cerca die fama, ad essere vittima di abusi durante la loro controversa relazione. L'avvocato diha iniziato il controinterrogatorio riproducendo una registrazione audio in cui si può sentire ladire a ...

fairydaisylouis : RT @justdals: la paura che mi fanno le fan di johnny depp che per difenderlo usano nei confronti di lei insulti di una misoginia e di un se… - raspa90 : RT @repubblica: 'Johnny Depp contro Amber Heard', breve storia triste di dipendenze e falsita'. Scopri 'Multischermo' di Antonio Dipollina… - Jessie_rbd : RT @lovelyanimehd: Amber Heard, il diario conferma le violenze su Johnny Depp: 'Mi dispiace farti male' - repubblica : 'Johnny Depp contro Amber Heard', breve storia triste di dipendenze e falsita'. Scopri 'Multischermo' di Antonio Di… - lovelyanimehd : Amber Heard, il diario conferma le violenze su Johnny Depp: 'Mi dispiace farti male' -

Arrivano nuove testimonianze dal processo tra Amber Heard e, in cui l'ex star di Pirati dei Caraibi accusa l'ex moglie di diffamazione per l'ormai noto articolo pubblicato nel 2018 dal Washington Post (il quale, secondo gli avvocati dell'attore, ...Amber Heard , durante la sua testimonianza di ieri, ha rivelato che sua sorella , Whitney Henriquez, avrebbe insegnato aa sniffare cocaina con un con un applicatore di tamponi intimi, regalando agli spettatori del processo per diffamazione in corso in Virginia un momento piuttosto peculiare. Amber stava ...Durante il controinterrogatorio di Amber Heard, gli avvocati di Johnny Depp hanno sostenuto che l'attrice 'ha sempre voluto i soldi di suo marito e, al tempo stesso, le lodi per aver donato il denaro.A cura di Stefania Rocco. La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard continua a provocare contraccolpi nella vita privata e professionale dei due ex coniugi. Amber Heard: “Il mio ruolo in Aquam ...