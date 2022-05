Jacquemus x Nike: l’unione di sportswear e sensualità (Di martedì 17 maggio 2022) Jacquemus x Nike: i due brand hanno unito le forze in una nuova collezione che vuole unire l’iconico stile sportswear Nike alla sensualità promossa dalle collezioni Jacquemus. La co-lab sarà lanciata il prossimo 28 giugno in esclusiva sul sito Web Jacquemus e solo successivamente nei negozi Nike di tutto il mondo. Si vedrà così alla reinvenzione di alcune delle silhouette e delle tecniche più iconiche dello Swoosh, tra cui il tessuto DRI-Fit e la sneaker Humana. La presentazione della co-lab Nelle sue sfilate per la SS22 Le Montagne e Le Solash alle Hawaii, Simon Porte, stilista francese e fondatore del marchio di moda Jacquemus, aveva forse già dato un’anticipazione includendo capi sportivi: dall’imbracatura da arrampicata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022): i due brand hanno unito le forze in una nuova collezione che vuole unire l’iconico stileallapromossa dalle collezioni. La co-lab sarà lanciata il prossimo 28 giugno in esclusiva sul sito Webe solo successivamente nei negozidi tutto il mondo. Si vedrà così alla reinvenzione di alcune delle silhouette e delle tecniche più iconiche dello Swoosh, tra cui il tessuto DRI-Fit e la sneaker Humana. La presentazione della co-lab Nelle sue sfilate per la SS22 Le Montagne e Le Solash alle Hawaii, Simon Porte, stilista francese e fondatore del marchio di moda, aveva forse già dato un’anticipazione includendo capi sportivi: dall’imbracatura da arrampicata ...

CatelliRossella : Per 50/o Nike collabora con Jacquemus in nuova collezione - Moda - ANSA - FNW_IT : Nike svela la collaborazione con Jacquemus - philosopharry_ : Molto spaventata da Jacquemus x Nike - 361_magazine : Il sodalizio di #Nike w #Jacquemus - solospettacolo : Per 50/o Nike collabora con Jacquemus in nuova collezione -