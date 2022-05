(Di martedì 17 maggio 2022) Ivacondivide con i suoi ammiratori una notizia importante, la cantante utilizza il suo profilo Instagram per un annuncio. Dire che quando parliamo di Ivasiamo di fronte… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Storie Italiane Iva Zanicchi fa una battutaccia su Alba Parietti: “Tu sei …” - #Storie #Italiane #Zanicchi - zazoomblog : Storie Italiane Iva Zanicchi diretta con Eleonora Daniele: “Sei stata tu…” - #Storie #Italiane #Zanicchi #diretta - _Fartzilla : @Cartabellotta L'unica Iva buona è la Zanicchi - vezzy18 : L’Emilia Romagna con l’imbarazzo della scelta: Vasco,Ligabue,Zucchero, Orietta Berti, Gianni Morandi, Laura Pausini… -

ultimaparola.com

Ad un certo puntorivolgendosi alla presentatrice ha espresso delle bellissime parole che hanno spiazzato un po' tutti. Le belle parole diper Eleonora Daniele Tanti gli ...Ospiti della puntata la celebre artista italianae la showgirl Alba Parietti . Le due donne non erano fisicamente presenti ma lo erano nello specifico in collegamento video. E proprio la ... Iva Zanicchi, l'annuncio improvviso che fa spiazza i fan: di cosa si tratta - VIDEO Storie Italiane è un programma Rai molto seguito dai telespettatori e condotto nello specifico dalla celebre presentatrice italiana Eleonora Daniele. Un ...E' andata in onda nella giornata di ieri, lunedì 16 maggio 2022, un nuovo appuntamento con il programma 'Storie Italiane' presentato da Eleonora Daniele.