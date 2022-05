Italia ripescata per i Mondiali? Perché l’ipotesi è vergognosa (Di martedì 17 maggio 2022) Sarebbe bello, bellissimo. Ti immagini che magia poter cancellare gli errori di Donnarumma, il gioco claudicante, gli attaccanti che non segnano e il tiro al piccione di Jorginho dal dischetto? Sai che goduria non dover passare un tristissimo autunno a guardare quei galletti francesi cercare di conquistarsi il titolo? O gli inglesi farci rimpiangere di avergli strappato di mano l’Europeo? Quindi sì, lo comprendiamo. La voce messa in giro secondo cui la Nazionale Italiana di Calcio potrebbe aspirare a un posticino da ripescata per volare in Qatar e cercare di replicare il miracolo, stuzzica i tifosi. Stuzzicherebbe chiunque, no? Anche Perché se ti qualifichi al posto dell’Ecuador, ma poi superi il girone, i quarti, le semifinali e vinci il Mondiale, beh: chi starà mai lì a rinfacciarti che però tu a quel torneo non dovevi esserci, che ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 17 maggio 2022) Sarebbe bello, bellissimo. Ti immagini che magia poter cancellare gli errori di Donnarumma, il gioco claudicante, gli attaccanti che non segnano e il tiro al piccione di Jorginho dal dischetto? Sai che goduria non dover passare un tristissimo autunno a guardare quei galletti francesi cercare di conquistarsi il titolo? O gli inglesi farci rimpiangere di avergli strappato di mano l’Europeo? Quindi sì, lo comprendiamo. La voce messa in giro secondo cui la Nazionalena di Calcio potrebbe aspirare a un posticino daper volare in Qatar e cercare di replicare il miracolo, stuzzica i tifosi. Stuzzicherebbe chiunque, no? Anchese ti qualifichi al posto dell’Ecuador, ma poi superi il girone, i quarti, le semifinali e vinci il Mondiale, beh: chi starà mai lì a rinfacciarti che però tu a quel torneo non dovevi esserci, che ...

