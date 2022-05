Italia ripescata al Mondiale? La risposta a sorpresa di un membro UEFA! (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo il caso riguardante Castillo, giocatore dell’Ecuador, si era aperta la possibilità di un ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali. Castillo infatti era stato convocato dalla nazionale attraverso delle carte false e dopo aver giocato otto partite rischia l’esclusione dal Mondiale. Franco Chimenti, presidente della Federgolf, aveva aperto alla possibilità di un ripescaggio per la nazionale Italiana con la seguente dichiarazione: “C’è una possibilità che l’Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi. C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in alto nel ranking: questa è sicuramente l’Italia. In questo momento sto facendo il tifo per noi, ma le regole del gioco sono queste, e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo il caso riguardante Castillo, giocatore dell’Ecuador, si era aperta la possibilità di un ripescaggio dell’ai prossimi Mondiali. Castillo infatti era stato convocato dalla nazionale attraverso delle carte false e dopo aver giocato otto partite rischia l’esclusione dal. Franco Chimenti, presidente della Federgolf, aveva aperto alla possibilità di un ripescaggio per la nazionalena con la seguente dichiarazione: “C’è una possibilità che l’vengaper i Mondiali di Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi. C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in alto nel ranking: questa è sicuramente l’. In questo momento sto facendo il tifo per noi, ma le regole del gioco sono queste, e ...

