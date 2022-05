Italia ripescata ai Mondiali 2022: “Si, è possibile”. Cosa può succedere? (Di martedì 17 maggio 2022) Italia ripescata ai Mondiali 2022: nelle ultime ora è circolata nuovamente l’ipotesi degli azzurri di qualificarsi in Qatar. Sono state delle indiscrezioni in un’intervista a rendere virale la notizia. Italia ripescata ai Mondiali 2022: “Si, è possibile” Nelle ultime ore si è tornato a parlare della possibilità dell‘Italia ripescata ai Mondiali in Qatar. Il presidente della Federgolf Franco Chimenti, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, ha confidato come possa essere possibile la qualificazione per gli azzurri: “C’è una possibilità che l’Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022)ai: nelle ultime ora è circolata nuovamente l’ipotesi degli azzurri di qualificarsi in Qatar. Sono state delle indiscrezioni in un’intervista a rendere virale la notizia.ai: “Si, è” Nelle ultime ore si è tornato a parlare della possibilità dell‘aiin Qatar. Il presidente della Federgolf Franco Chimenti, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, ha confidato come possa esserela qualificazione per gli azzurri: “C’è una possibilità che l’vengaper idi Qatar ...

