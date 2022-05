Italia ai Mondiali | l’indiscrezione di Chimenti | “È una possibilità molto concreta” Ecco cosa prevedono le norme Fifa

(Di martedì 17 maggio 2022) L’presente aidi calcio di Qatar 2022 è “unapiùdi quanto si pensi”. Parola del presidente della Federgolf, Franco, che ai microfoni di ‘La politica nel pallone‘ su Gr Parlamento ha rilanciato l’ipotesi di un ripescaggio della Nazionale azzurra al posto dell’Ecuador. Uno scenario finora evocato soprattutto dai media ecuadoregni, che temono l’esclusione dopo l’accusa arrivata dal Cile di aver fatto giocare in 8 partite di qualificazione aiun calciatore, Byron David Castillo Segura, che sarebbe colombiano. “Pare che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla nazionale che dovrebbe sostituirlo. C’è ...

L'non sarà ripescata aidi Qatar 2022 . Lo dice in maniera perentoria Evelina Christillin , membro Uefa nel consiglio Fifa, intervenuta a "Un giorno da pecora" su Radio 1.