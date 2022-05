Isola Party, Barù stuzzica Jessica Selassié: ecco cos’ha detto (Di martedì 17 maggio 2022) Durante la messa in onda di Isola Party, è intervenuto Barù – ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nel corso di un gioco, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è lasciato andare ad una provocazione su Jessica Selassié che ha sorpreso tutti. Barù fa sognare i Jerù Come di consueto, quando va in onda l’Isola dei Famosi, su Mediaset Infinity viene trasmessa Isola Party condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Tra gli ospiti in collegamento, è stato invitato Barù. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è cimentato nel gioco dei pixel: i conduttori hanno mostrato uno scatto modificato dai pixel di un personaggio famoso e il food blogger ha dovuto indovinare di chi si trattasse. Nel dare la ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 17 maggio 2022) Durante la messa in onda di, è intervenuto– ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nel corso di un gioco, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è lasciato andare ad una provocazione suche ha sorpreso tutti.fa sognare i Jerù Come di consueto, quando va in onda l’dei Famosi, su Mediaset Infinity viene trasmessacondotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Tra gli ospiti in collegamento, è stato invitato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è cimentato nel gioco dei pixel: i conduttori hanno mostrato uno scatto modificato dai pixel di un personaggio famoso e il food blogger ha dovuto indovinare di chi si trattasse. Nel dare la ...

