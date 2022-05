Advertising

IsolaDeiFamosi : Laura deve definitivamente abbandonare il gioco #Isola - zazoomblog : Isola Laura Maddaloni contro Luxuria: “Hai dimenticato il tuo passato” - #Isola #Laura #Maddaloni #contro - gio07561109 : RT @NAGINI_SNAKE_: In una settimana abbiamo eliminato LAURA e CLEMENTE #isola - Disperlinglibe1 : @IsolaDeiFamosi Io al posto suo avrei atterrato la signorA @vladiluxuria con una mossa di judo. L'avrei voluta vede… - curadisplendere : RT @TurcoMare: Laura Maddaloni ha davvero paragonato il giudizio che Vladimir ha espresso sulla sua esperienza da isolana alla transfobia c… -

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset music: 'Funday' from Bensound.comMaddaloni entra in studio: gli utenti notano qualcosa di diverso in leiAlessandro Iannoni, due di picche a Mariaall'/ Carmen esulta! Un atteggiamento che non è piaciuto a Patrizia Groppelli , presente in studio a Mattino5, che ha spiegato: "E' partita con la ...Un'altra avvincente puntata dell'Isola dei Famosi si è svolta ieri sera, ma l'attenzione è andata sull'incidente di Ilary Blasi, il video è già virale.Ricordate Pamela Petrarolo, l'ex ragazza di Non è la Rai Oggi ha 45 anni ed è tra i concorrenti dell'edizione 2022 de L'isola dei famosi.