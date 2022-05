Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si infortuna: cosa è successo (Di martedì 17 maggio 2022) Nuovo infortunio sull'Isola dei Famosi. Anche Nicolas Vaporidis si è fatto male. L'annuncio di Alvin. Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si è fatto male: cosa è successo su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Nuovo infortunio sull'dei. Anchesi è fatto male. L'annuncio di Alvin.deisi è fatto male:su Donne Magazine.

Advertising

zaiapresidente : ?? Stanotte dei vandali hanno imbrattato la basilica del Santissimo Redentore sull’isola della Giudecca a Venezia co… - Frances20430371 : @IsolaDeiFamosi Comunicazione Dalla Produzione Il Reality Non Si Chiamerà Più L'isola Dei Famosi,Ma L'isola Dei Buffoni !!! - andreastoolbox : #Isola dei Famosi 2022, in arrivo Soleil Sorge e Vera Gemma - F1Carcarla : Gennarino per me può prendere l'aereo dei Russo #isola - 1vs100tw : #isola E oggi aggiungiamo Alvin strozzato Ilary che cade dallo sgabello Aiuto ?????? Isola dei 118 famosi -