Isola Dei Famosi, Luca Daffrè: chi è il nuovo naufrago del reality show (Di martedì 17 maggio 2022) Luca Daffrè sbarca a "L'Isola Dei Famosi". Ecco qualche curiosità sull'ex volto noto di UED Luca Daffrè, classe '95 di origini trentine, è ufficialmente un nuovo naufrago de L'Isola Dei Famosi 2022. L'ex volto noto di UED è un personaggio molto apprezzato della New Generation, con un sostanzioso bagaglio di utenti e di addicted che ne seguono le prodezze in ambito sportivo. L'imprenditore digitale ventisettenne, infatti, ha da sempre coltivato la passione per lo sport e in particolare per il nuoto, che per anni ha praticato a livello agonistico. La sua carriera si è poi spostata nel mondo della moda, portandolo nel 2015 a trasferirsi in Australia per diversi mesi.

