Isola dei Famosi | lo scoop di Marzano | ‘Soleil Sorge e Vera Gemma verso l’Honduras’

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 17 maggio 2022) Deianiraha lanciato un’indiscrezione riguardante il cast dell’dei. La blogger campana ha fatto sapere che presto sull’arcipelago honduregno approderanno Soleil. Non è chiaro quale ruolo verrà affidato alle due showgirl, quello che però è certo, e che non sbarcheranno in Honduras come naufraghe.dei, i rumor Il reality show condotto da Ilary Blasi giunto alla sedicesima edizione, in virtù degli ottimi ascolti registrati finora, è stato prolungato fino alla fine di giugno. Per dare nuova linfa al cast, la produzione dell’ha deciso di apportare modifiche significative al cast. Due naufraghi si sono aggiunti al gruppo lunedì 16 maggio. (l’articolo continua dopo la foto.) Stando ...