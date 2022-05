Isola dei Famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia in diretta: “Mi sono sbilanciata”. Nicola Savino la prende in giro: “Ma cos’è? Malgioglio?” – IL VIDEO (Di martedì 17 maggio 2022) Durante la puntata dell‘Isola dei Famosi andata in onda ieri 16 maggio, Ilary Blasi è letteralmente caduta a terra. I fatti. Quasi sul finire della trasmissione, ovvero quando “si era fatta una certa”, come ama dire la conduttrice, Blasi stava chiedendo a Estefania Bernal di fare un nome e dare una motivazione per la sua nomination. “Senti Estefania, chi vuoi nominare?“, ha detto la padrona di casa prima di crollare sul pavimento. “No vabbè…”, ha esclamato Blasi sbottando a ridere. Immediato l’intervento degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, oltre che di Gustavo Rodriguez (ex concorrente): “Ma cos’è? Malgioglio? Ma davvero?“, ha detto Nicola Savino. “Tutto ok, sto bene”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Durante la puntata dell‘deiandata in onda ieri 16 maggio,è letteralmente caduta a terra. I fatti. Quasi sul finire della trasmissione, ovvero quando “si era fatta una certa”, come ama dire la conduttrice,stava chiedendo a Estefania Bernal di fare un nome e dare una motivazione per la sua nomination. “Senti Estefania, chi vuoi nominare?“, ha detto la padrona di casa prima di crollare sul pavimento. “No vabbè…”, ha esclamatosbottando a ridere. Immediato l’intervento degli opinionistie Vladimir Luxuria, oltre che di Gustavo Rodriguez (ex concorrente): “Ma? Ma davvero?“, ha detto. “Tutto ok, sto bene”, ...

Advertising

AndreaR09527214 : Poichè l'#ISOLA bisogna guardarla nella sua evoluzione ben oltre la sceneggiatura e i favoritismi dei tre futili co… - FQMagazineit : Isola dei Famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia in diretta: “Mi sono sbilanciata”. Nicola Savino la prende in giro:… - tuttopuntotv : Estefania rivela una confidenza di Roger Balduino: “Sapeva sarebbe arrivata” #isola #IsoladeiFamosi - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Isola dei famosi, lite in diretta tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria: “Anche se non avessi detto niente la gente ti a… - FQMagazineit : Isola dei famosi, lite in diretta tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria: “Anche se non avessi detto niente la gent… -