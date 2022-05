Isola dei Famosi: Alessandro Iannoni prende le distanze da Maria Laura De Vitis, ecco cosa è successo (Di martedì 17 maggio 2022) Maria Laura De Vitis in lacrime a L'Isola dopo la scelta di Alessandro Iannoni: "Le cose che pensavo di provare per te sono vere e lo dimostra la mia reazione". Leggi su comingsoon (Di martedì 17 maggio 2022)Dein lacrime a L'dopo la scelta di: "Le cose che pensavo di provare per te sono vere e lo dimostra la mia reazione".

Advertising

Disperlinglibe1 : La dissolutezza della conduzione della sora Totti, di @vladiluxuria e di @NicoSavi alimenta un livello già alto di… - PorcodelMolente : Isola dei Famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia in diretta: “Mi sono sbilanciata”. Nicola Savino la prende in giro:… - PorcodelMolente : Isola dei famosi, lite in diretta tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria: “Anche se non avessi detto niente la gent… - giuliana1655 : RT @paranoichissima: Mercedes ha proprio detto che al primo televoto vuole uscire con il 97% dei voti #Isola - infoitcultura : Isola dei famosi, lite in diretta tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria: “Anche se non avessi detto niente… -