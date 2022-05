Isola 16 | l’opinione di Isa sulla diciassettesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 17 maggio 2022) Ci sarebbero tante cose da diredi ieri sera dell’16, ma onestamente Ilary Blasi che precipita dalla sedia all’una e un quarto di notte ha praticamente cancellato tutto ciò che è successo prima ed è diventata la cosa più bella non solo delladi ieri, ma probabilmente di tutta l’edizione. Vi prego io non smetto di ridere da ieri sera Guardate il cambio di espressione dalla risatina sotto i baffi al terrore puro un istante dopo, non ce la posso fare AHAHAHAHAHA Cenci che manda in loop la caduta di Ilary #pic.twitter.com/JqNKEExT4r — Sonia (@SoniaFolia) May 16, 2022 Ilary, grazie per aver dato un senso a tutto, grazie davvero, questa edizione probabilmente da adesso sarà per sempre famosa! Del resto non sei una conduttrice top dell’se almeno una ...