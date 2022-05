Isola 16, Arianna David svela come mai si sono diffusi i rumor che vorrebbero Mercedesz Henger fidanzata: “Ha fatto una cosa bellissima!” (Di martedì 17 maggio 2022) Mercedesz Henger è stata protagonista della puntata odierna di Pomeriggio 5, il salotto di Barbara D’Urso in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. La figlia di Eva Henger è attualmente una concorrente de L’Isola dei Famosi e la sua partecipazione non ha mancato e non manca di far discutere. Nelle ultime ore si è parlato delle questioni “di cuore”. Nonostante l’ex naufraga si sia professata single prima di entrare a far parte del cast di Canale 5, attualmente sembrerebbe essere impegnata. La chicca di gossip in questione è arrivata durante la puntata odierna di Pomeriggio 5. La padrona di casa, Barbara D’Urso, ha interpellato Arianna David circa la questione, vicina alle amicizie di Mercedesz. La David ha avuto qualcosa da dire proprio a ... Leggi su isaechia (Di martedì 17 maggio 2022)è stata protagonista della puntata odierna di Pomeriggio 5, il salotto di Barbara D’Urso in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. La figlia di Evaè attualmente una concorrente de L’dei Famosi e la sua partecipazione non ha mancato e non manca di far discutere. Nelle ultime ore si è parlato delle questioni “di cuore”. Nonostante l’ex naufraga si sia professata single prima di entrare a far parte del cast di Canale 5, attualmente sembrerebbe essere impegnata. La chicca di gossip in questione è arrivata durante la puntata odierna di Pomeriggio 5. La padrona di casa, Barbara D’Urso, ha interpellatocirca la questione, vicina alle amicizie di. Laha avuto qualda dire proprio a ...

