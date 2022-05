Inveo lancia nuovo corso per Dpo, alta formazione per esperti in protezione dati (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Al via un nuovo corso di alta formazione rivolto ai Data protection officer (Dpo), la figura responsabile della protezione dei dati introdotta dal nuovo regolamento europeo Gdpr che ha rivoluzionato la materia. Si intitola ‘Dpo in pratica' e a organizzarlo è Inveo, organismo di certificazione accreditato da Accredia, per rispondere all'esigenza di aggiornare la formazione in ambito di data protection. A distanza di 4 anni dall'entrata in vigore del regolamento europeo, infatti, si sono susseguiti numerosi corsi di formazione relativi a diversi aspetti della disciplina che regolamenta la privacy. ‘Dpo in pratica' si propone di entrare nel vivo del tecnicismo, accogliere profili ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Al via undirivolto ai Data protection officer (Dpo), la figura responsabile delladeiintrodotta dalregolamento europeo Gdpr che ha rivoluzionato la materia. Si intitola ‘Dpo in pratica' e a organizzarlo è, organismo di certificazione accreditato da Accredia, per rispondere all'esigenza di aggiornare lain ambito di data protection. A distanza di 4 anni dall'entrata in vigore del regolamento europeo, infatti, si sono susseguiti numerosi corsi direlativi a diversi aspetti della disciplina che regolamenta la privacy. ‘Dpo in pratica' si propone di entrare nel vivo del tecnicismo, accogliere profili ...

