Inter, Marotta svela tutto: il contatto con Allegri, l’accordo con Inzaghi e l’acquisto di Cristiano Ronaldo alla Juve (Di martedì 17 maggio 2022) Giorgia Rossi, Marco Cattaneo e Marco Russo hanno incontrato l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, in due luoghi speciali per la sua storia. A Varese, la città dove è nato e dove è iniziata la sua carriera e a Milano, la città del suo presente. “Marotta Masterclass” è il racconto realizzato da DAZN, tra curiosità e aneddoti, della storia di un ragazzino partito dallo stadio Franco Ossola e diventato il miglior dirigente calcistico italiano. 26 Maggio 2021 Inzaghi incontra Lotito per il rinnovo con la Lazio “L’abbiamo chiamato non sapendo che era a cena, però l’abbiamo chiamato in quel momento, Simone chiaramente era un po’ imbarazzato. Gli abbiamo dato il tempo di concludere la cena e devo dire in questo caso la tempestività e l’intuizione da parte di Piero Ausilio e mia è stata quella che ci ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Giorgia Rossi, Marco Cattaneo e Marco Russo hanno incontrato l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, in due luoghi speciali per la sua storia. A Varese, la città dove è nato e dove è iniziata la sua carriera e a Milano, la città del suo presente. “Masterclass” è il racconto realizzato da DAZN, tra curiosità e aneddoti, della storia di un ragazzino partito dallo stadio Franco Ossola e diventato il miglior dirigente calcistico italiano. 26 Maggio 2021incontra Lotito per il rinnovo con la Lazio “L’abbiamo chiamato non sapendo che era a cena, però l’abbiamo chiamato in quel momento, Simone chiaramente era un po’ imbarazzato. Gli abbiamo dato il tempo di concludere la cena e devo dire in questo caso la tempestività e l’intuizione da parte di Piero Ausilio e mia è stata quella che ci ha ...

Advertising

sportface2016 : +++#Inter, #Perisic gela #Marotta: 'Ha detto che è ottimista per il rinnovo? Con i grandi giocatori non si parla al… - DiMarzio : .@Inter, le parole di #Marotta sull'interesse per #Dybala e il futuro di #Perisic - Lundici11 : RT @RGarinella: Riflessione: #Perisic è un grande calciatore. Domanda: è da rinnovare a 6 milioni annui? Risposta: No, ha 34 ed abbiamo #Go… - marco9894 : RT @daves80: Ohhhhhh, ma guarda quel becero complottista di @daves80 ! Chi è scrive da tre mesi che il silenzio/ assenso di @Inter, di fron… - persemprecalcio : ????L'amministratore delegato dell'#Inter, Beppe #Marotta, si è raccontato in un'intervista a #DAZN, in cui ha svela… -