Inter, che mazzata per il futuro: la sentenza gela Marotta (Di martedì 17 maggio 2022) La rivalità tra Juventus ed Inter va avanti da anni e potrebbe avere importanti retroscena anche per il prossimo calciomercato. Ieri sera il match di campionato tra Juventus e Lazio non è stata senza dubbio una sfida come le altre. Il risultato per i bianconeri non contava molto, ma la sfida è stata l’occasione per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 17 maggio 2022) La rivalità tra Juventus edva avanti da anni e potrebbe avere importanti retroscena anche per il prossimo calciomercato. Ieri sera il match di campionato tra Juventus e Lazio non è stata senza dubbio una sfida come le altre. Il risultato per i bianconeri non contava molto, ma la sfida è stata l’occasione per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Più che “all’#Inter è mancato #Conte” (#Inzaghi è stato bravissimo), forse, all’#Inter è mancata un’alternativa a… - AlfredoPedulla : Ti chiedono perché hai dato #Barella alla #Roma (chi segue sa che era dell’#Inter dal precedente gennaio) e insulti… - Inter : ? | TOROOOOOOOOOOO 85'- E sono 21 in campionato! @gaglio94 sfonda in area, poi serve il passaggio a #Lautaro che c… - pino_nostro : RT @Matador1337: Sì comunque sia chiaro che voi che non avete visto Arsenal-Inter e Inter-Werder Brema non avete diritto di parola su Andy… - sportli26181512 : Chiellini 'nomina' Bastoni proprio erede: il ringraziamento social del difensore dell'Inter: Il centrale nerazzurro… -