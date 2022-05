Insigne, Dybala e Marcel Proust: innamorarsi nel giorno dell’addio (Di martedì 17 maggio 2022) Paulo Dybala e Lorenzo Insigne hanno salutato Juventus e Napoli: nelle loro lacrime, il rimpianto per un finale che poteva essere diverso. La penultima giornata di questa Serie A, al di là dei primi verdetti, si ricorderà senz’altro per gli addii. Le immagini del Maradona e dell’Allianz Stadium sono pezzi di storia recente del nostro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 17 maggio 2022) Pauloe Lorenzohanno salutato Juventus e Napoli: nelle loro lacrime, il rimpianto per un finale che poteva essere diverso. La penultima giornata di questa Serie A, al di là dei primi verdetti, si ricorderà senz’altro per gli addii. Le immagini del Maradona e dell’Allianz Stadium sono pezzi di storia recente del nostro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

