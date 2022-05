“Infiltrazioni della ‘ndragheta in azienda”: disposta l’amministrazione giudiziaria per la filiale italiana del gruppo tedesco DB Schenker (Di martedì 17 maggio 2022) Finisce in amministrazione giudiziaria per presunte Infiltrazioni della ‘ndrangheta la filiale italiana di DB Schenker, colosso tedesco della logistica e dei trasporti (settantamila dipendenti e oltre duemila sedi nel mondo) che nel nostro Paese conta 1.400 dipendenti, 37 sedi e centinaia di milioni di euro di fatturato l’anno. A disporre il controllo giudiziario, in base all’art. 34 del Codice antimafia, è stata la Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano presieduta da Fabio Roja, accogliendo le richieste dei pm Silvia Bonardi e Paolo Storari, sostituti della Direzione distrettuale antimafia (Dda) guidata da Alessandra Dolci. La stessa misura di prevenzione è stata applicata anche ad un’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Finisce in amministrazioneper presunte‘ndrangheta ladi DB, colossologistica e dei trasporti (settantamila dipendenti e oltre duemila sedi nel mondo) che nel nostro Paese conta 1.400 dipendenti, 37 sedi e centinaia di milioni di euro di fatturato l’anno. A disporre il controllo giudiziario, in base all’art. 34 del Codice antimafia, è stata la Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano presieduta da Fabio Roja, accogliendo le richieste dei pm Silvia Bonardi e Paolo Storari, sostitutiDirezione distrettuale antimafia (Dda) guidata da Alessandra Dolci. La stessa misura di prevenzione è stata applicata anche ad un’altra ...

