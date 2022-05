Indice mensile dei prezzi in calo ma si registra un aumento dei prodotti alimentari (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel mese di aprile 2022 la variazione dell’Indice mensile dei prezzi al consumo (NIC) è pari a -0,2. Il tasso tendenziale (6,0) è in diminuzione rispetto al mese di marzo (6,5). Per quanto riguarda, nello specifico, i prodotti alimentari e bevande analcoliche si registra un incremento dell’ 1,8 rispetto al mese precedente (marzo) ma dell’ 8,1 rispetto al mese di aprile del 2021. In aumento, riso (2,7), farina e altri cereali (8,2), pane (6,6), altri prodotti di panetteria e pasticceria (2,5), pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta (1,7), cereali per colazione (4,4), altri prodotti a base di cereali (1,9), carne bovina (0,9), carne suina (0,3), carne ovina (4,2), pollame (8.9), altre carni (1,2), ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel mese di aprile 2022 la variazione dell’deial consumo (NIC) è pari a -0,2. Il tasso tendenziale (6,0) è in diminuzione rispetto al mese di marzo (6,5). Per quanto riguarda, nello specifico, ie bevande analcoliche siun incremento dell’ 1,8 rispetto al mese precedente (marzo) ma dell’ 8,1 rispetto al mese di aprile del 2021. In, riso (2,7), farina e altri cereali (8,2), pane (6,6), altridi panetteria e pasticceria (2,5), pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta (1,7), cereali per colazione (4,4), altria base di cereali (1,9), carne bovina (0,9), carne suina (0,3), carne ovina (4,2), pollame (8.9), altre carni (1,2), ...

