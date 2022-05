Indennizzi e risarcimenti vaccinali

Leggi su butac

(Di martedì 17 maggio 2022) Purtroppo nella galassia dei giornalisti italiani sono sempre troppo pochi quelli che prima di pubblicare un articolo fanno la benché minima ricerca online per verificare se stanno per dire qualche sciocchezza o meno. È il caso delle tante testate che hanno pubblicato articoli sulla sentenza che ha destinato poco più di 70mila euro ai parenti di Francesca Tuscano, la giovane insegnante morta ad aprile 2021 per una trombosi cerebrale. Titoli come quello di ANSA, maggiore agenzia di stampa italiana: Morta dopo dose Astrazeneca, la sua vita vale 70 mila euro Libero Quotidiano: Vaccino Astrazeneca, muore a 32 anni dopo il siero. “Indennizzo”, famiglia in rivolta Il Giorno: Morta a 32 anni dopo vaccino Astrazeneca, la sua vita vale solo 77 mila euro di indennizzo E l’elenco è lungo, partendo dall’onnipresente Repubblica che per prima aveva cavalcato il sensazionalismo nella sua edizione ...