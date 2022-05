In Russia non vogliono scambiare i prigionieri dell'Azovstal: criminali nazisti e di guerra (Di martedì 17 maggio 2022) La Duma, Camera bassa del Parlamento russo, esaminerà domani una bozza di risoluzione che vieta lo scambio dei combattenti ucraini arresi e evacuati dall'acciaieria Azovstal. Lo ha annunciato il suo presidente, Vyacheslav Volodin, definendo i membri del battaglione Azov «criminali nazisti» che non dovrebbero essere scambiati. «Sono criminali di guerra - ha aggiunto Volodin - e dobbiamo fare tutto il possibile per portarli davanti alla Giustizia». Poche ore prima il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che i combattenti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol «saranno trattati secondo le leggi internazionali». Il consigliere della presidenza Ucraina, Mykhailo Podolyak, ci ha tenuto invece a elogiare gli uomini ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) La Duma, Camera bassa del Parlamento russo, esaminerà domani una bozza di risoluzione che vieta lo scambio dei combattenti ucraini arresi e evacuati dall'acciaieria. Lo ha annunciato il suo presidente, Vyacheslav Volodin, definendo i membri del battaglione Azov «» che non dovrebbero essere scambiati. «Sonodi- ha aggiunto Volodin - e dobbiamo fare tutto il possibile per portarli davanti alla Giustizia». Poche ore prima il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che i combattenti'acciaieriadi Mariupol «saranno trattati secondo le leggi internazionali». Il consiglierea presidenza Ucraina, Mykhailo Podolyak, ci ha tenuto invece a elogiare gli uomini ...

