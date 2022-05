In Italia ci sono almeno 31 strutture con il 100% di medici obiettori (Di martedì 17 maggio 2022) La legge 194 non viene applicata come dovrebbe e il modo in cui vengono presentati i dati ufficiali non aiuta Leggi su ilpost (Di martedì 17 maggio 2022) La legge 194 non viene applicata come dovrebbe e il modo in cui vengono presentati i dati ufficiali non aiuta

Advertising

luigidimaio : La collega svedese @AnnLinde mi ha appena comunicato che il suo Paese ha depositato la richiesta di adesione alla N… - elio_vito : 17maggio 2022 Giornata internazionale contro l'omotransbifobia?? Ma in Italia non è celebrata, non c'è una legge con… - borghi_claudio : Ci siamo? con il tempo si va verso 2 casi di miocardite ogni 10.000 somministrazioni principalmente in soggetti mas… - NicoIncer2 : RT @ConcyZinno: Lui che ama cosí tanto l'italia viene ricambiato in questo modo sono delusa di queste persone #WeLoveYouCan - antonio_randino : RT @antonio_randino: Ci sono tramonti che non puoi far altro che guardarli e pensare che avrai pur sbagliato tante cose, ma almeno hai i co… -