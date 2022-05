In fondo all’oceano c’è un ingrediente che usiamo ogni giorno in casa: sapete di cosa si tratta? (Di martedì 17 maggio 2022) Sapevamo che la posidonia è un’alga utilissima agli oceani e all’uomo. Di norma la descriviamo come l’organismo che meglio di qualsiasi altro assorbe l’anidride carbonica. Tale capacità deriva dalle rizosfere del vegetale, ossia dai sedimenti (i punti in cui le piante si collegano al fondale). Dei ricercatori hanno capito che, grazie a queste alghe, c’è zucchero in fondo agli oceani… Le rizosfere sono importatissime anche perché sintetizzano zuccheri, principalmente saccarosio… Questi zuccheri si accumulano in grandissime concentrazioni, quasi ottanta volte superiori alla massima concentrazione osservata negli ambienti marini. Si tratta di una scoperta a suo modo sorprendente, dato che di questi zuccheri non rimane traccia. E come mai? Perché vengono subito consumati dai microrganismi. Alghe: perché sono così importanti per la salute della Terra? ... Leggi su curiosauro (Di martedì 17 maggio 2022) Sapevamo che la posidonia è un’alga utilissima agli oceani e all’uomo. Di norma la descriviamo come l’organismo che meglio di qualsiasi altro assorbe l’anidride carbonica. Tale capacità deriva dalle rizosfere del vegetale, ossia dai sedimenti (i punti in cui le piante si collegano al fondale). Dei ricercatori hanno capito che, grazie a queste alghe, c’è zucchero inagli oceani… Le rizosfere sono importatissime anche perché sintetizzano zuccheri, principalmente saccarosio… Questi zuccheri si accumulano in grandissime concentrazioni, quasi ottanta volte superiori alla massima concentrazione osservata negli ambienti marini. Sidi una scoperta a suo modo sorprendente, dato che di questi zuccheri non rimane traccia. E come mai? Perché vengono subito consumati dai microrganismi. Alghe: perché sono così importanti per la salute della Terra? ...

